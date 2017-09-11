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نيمار يكشف عن سبب مغادرته برشلونة

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نيمار يكشف عن سبب مغادرته برشلونة نيمار يكشف عن سبب مغادرته برشلونة

التحرير

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أشار اللاعب البرازيلي نيمار إلى أن السبب الرئيسي وراء ترك برشلونة والانضمام إلى باريس سان جيرمان هو امتلاك الفريق الفرنسي فرصة أكبر للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر من العملاق الكتالوني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وانتقل نيمار في الميركاتو الأخير من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم وصلت إلى 198 مليون إسترليني، على أن يحصل على أجر أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من تتويج نيمار بـ8 ألقاب مع برشلونة في 4 مواسم وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا بالذات مع البرسا في موسم 2014- 2015، فإن النجم البرازيلي يجد أن أبرز سبب وراء انضمامه إلى باريس سان جيرمان هو رغبته في كتابة التاريخ مع النادي الفرنسي، مشيرًا إلى أن الفريق يضع دوري أبطال أوروبا على رأس أولوياته.

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وأضاف نيمار أن الهدف مع باريس سان جيرمان هو محاولة الفوز بالبطولة، خاصة أن الفريق في مستوى يؤهله لتحقيق هذا الحلم من امتلاكه الجودة والخبرة الكافية.

وأشار نيمار إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا من قبل، وكذلك الحال مع داني ألفيس الذي فاز بها 3 مرات، كما توج تياجو موتا بها أيضًا، وفا بها أنخيل دي ماريا مع ريال مدريد، وهو ما يجعل باريس سان جيرمان يمتلك الخبرة الكافية للمنافسة بقوة هذا العام.

وعن الضغوطات الملقاة على عاتقه بسبب السعر القياسي الذي انتقل به إلى باريس سان جيرمان، قال نيمار إن الصفقات لا تشغل بال اللاعبين بل ما يهمهم هو اللعب من أجل النادي ومواجهة تحدياته والنجاح معه، بينما الأموال تتعلق بالأندية فقط.

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التحرير

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