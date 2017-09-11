ضبط 80 طن أسمدة مغشوشة داخل مصنع بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة، اليوم الإثنين، مصنع أسمدة غير مرخص بطريق (سقارة – أبوصير) بمركز البدرشين.

تمكنت المأمورية بمشاركة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، وقيادة العقيد محمد رمضان، رئيس مباحث المسطحات المائية بالجيزة، من ضبط مالك المصنع "رمضان ع."، 38 سنة.

وتم ضبط 80 طن أسمدة مغشوشة، و2 طن مواد خام، إضافة إلى 3 ماكينات تغليف، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.