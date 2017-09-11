بعد ضبطه بـ10 أطنان لحوم فاسدة.. مدير مصنع: "بفرمها وأعبيها في كياس"

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الإثنين، مصنعًا غير مرخص لتعبئة منتجات اللحوم بالوراق.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول ونحو 10 أطنان لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حسب تقرير مفتشي الأغذية بوزارة الصحة والطب البيطري.

أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم، وإعادة فرمها وتعبئتها داخل أكياس دون بيانات.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.