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"خناقة" تكتب نهاية نجار في كرداسة

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مصراوي Masrawy

"خناقة" تكتب نهاية نجار في كرداسة

11:59 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لم يعلم نجار أن الفصل الأخير من حياته ستكتبه مشاجرة تدخل للفصل بين طرفيها بمركز كرداسة بالجيزة.

تلقى اللواء خالد منير، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، إخطارا من مستشفى قصر العين بوصول محمود عراقي 40 سنة، جثة هامدة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ.

كشفت تحريات العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أنه أثناء تدخل المتوفى لفض مشاجرة بعزبة اللبو بين سائق توك توك مهتز نفسيا وفكهاني، تعدى عليه الأول بعصا فسقط على الأرض.

تمكن المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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