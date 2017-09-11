أمن الجيزة يكشف هوية المتهمين بسرقة مكتب الشؤون الاجتماعية ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على المتهمين بسرقة جهاز تكييف من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور.

تحريات العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، دلت إلى أن مرتكبي الواقعة هما: "محمد ه."، 24 سنة، سبق اتهامه في قضية (مخدرات + سلاح)، و"محمد ح."ن 33 سنة، عاطل.

تمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبطهما بأحد الأكمنة، وأرشد الأول عن مكان إخفاء الجهاز بمسكنه، وتم إعادته.

وجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتطوير مناقشة المتهمين عما ارتكباه من جرائم مماثلة، وأحالهما اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.