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حريق "غية حمام" كاد يتسبب في تفحم شقة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

حريق "غية حمام" كاد يتسبب في تفحم شقة بالجيزة

11:54 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع أعلى سطح عقار بمنطقة ساقية مكي.

معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، دلت إلى أن حريقا اندلع بغية حمام أعلى سطح العقار، وامتدت إلى الشقة بالطابق الرابع.

نتج عن الحريق احتراق الغية وسقف الشقة وبعض محتوياتها، دون وقوع إصابات، ونجح رجال الإطفاء في منع امتدادها إلى باقي الشقق.

مالك العقار لم يشتبه أو يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق، مرجحا نشوبه بسبب ماس كهربائي.

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