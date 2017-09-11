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شهامة سائق بالوراق.. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلاً بـ"طعنة غدر"

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مصراوي Masrawy

شهامة سائق بالوراق.. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلاً بـ"طعنة غدر"

11:51 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:
دفع سائق توك توك حياته ثمنًا لشهامته، حيث تلقى طعنة في الصدر أثناء تدخله لفض مشاجرة بمنطقة الوراق.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أشارت إلى أن مشاجرة وقعت بين "حسن أ."ن 27 سنة، و"سامح س."ن 25 سنة، عاطلين؛ بسبب خلافات مالية بينهما بشارع حسن رزق، تدخل لفضها محمد عماد حلمي 19 سنة، سائق توك توك.

تعدى الأول على السائق بمطواة محدثا إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، نُقل على إثرها إلى مستشفى الوراق المركزي، وتوفيَّ فور وصوله.

تمكن العميد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، من ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وحُر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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