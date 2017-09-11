استئناف التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات العامة في النرويج

ستوكهولم- (د ب أ):

استؤنف اليوم، الاثنين، التصويت في الانتخابات العامة النرويجية، التي تُجرى على مدار يومين، حيث تسعى رئيسة الوزراء إرنا سولبيرج، التي تنتمى لحزب المحافظين، للفوز بولاية ثانية.

وحظيت سولبيرج وشريكها الأصغر في الائتلاف، الحزب التقدم الشعبوي اليميني، بدعم خلال الأربعة أعوام الماضية، من جانب الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين المنتمين لتيار الوسط.

وأشار استطلاع للرأي إلى وجود منافسة شرسة في الانتخابات، حيث تبقى فرص الحكومة في الحصول على أغلبية في البرلمان، المؤلف من 169 مقعدا، معلقة جزئيا على تخطي أحزاب الوسط عتبة الـ4 % .

ويأمل حزب العمال المعارض بقيادة جوناس جور إعادة حزبه للحكومة، وتشكيل ائتلاف أحمر-أخضر مع الحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوسط.

ويشار إلى أنه يحق لـ 8ر3 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات. وحتى الجمعة الماضية، أدلى عدد قياسي شكل 27% من إجمالي الناخبين بأصواتهم عبر البريد ، بحسب لجنة الانتخابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت ارتفاعا جديدا في عدد المقترعين بالبريد حيث تجاوز عددهم المليون ناخب، مقابل 855255 ناخبا عام 2013 .

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع ظهور نتائج الانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم.