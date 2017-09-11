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تراجع قوة الإعصار "إرما" إلى عاصفة من الفئة الأولى لدى تحركه شمالا من فلوريدا

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مصراوي Masrawy

تراجع قوة الإعصار "إرما" إلى عاصفة من الفئة الأولى لدى تحركه شمالا من فلوريدا

11:56 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

الإعصار إرما

واشنطن- (د ب أ):

تراجعت قوة الإعصار إرما لدى تحركه ببطء من ولاية فلوريدا بعدما تسبب في أضرار على مستوى الولاية، وأغرق شوارعها بالمياه، وأدى إلى الإطاحة برافعات بناء، وتسبب في انقطاع الكهرباء عن الملايين.

وبدأ تقييم الأضرار الكاملة للإعصار، بعد 24 ساعة من مرور الإعصار برياحه القوية وأمطاره الغزيرة بمنطقة فلوريدا كيز قبل تحرك مركز العاصفة باتجاه الساحل الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة.

ووفقا للمركز الوطني للأعاصير، فقد تراجعت قوة إرما، الذي وصل إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة، إلى الدرجة الأولى في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وحتى بعد تراجع قوة الإعصار، فإنه لا يزال من المتوقع أن يتسبب في عواصف خطيرة بطول الساحل.

ومن المتوقع أن يصل معظم إعصار إرما إلى ولايتي ألاباما وجورجيا الجنوبيتين قبل نهاية اليوم، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية.

وأعلنت شركة "فلوريدا باور أند لايت" للطاقة أن التيار الكهربي انقطع عن أكثر من ثلاثة ملايين منزل وشركة، وأن استكمال إصلاح خطوط الكهرباء قد يستغرق أسابيع.

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