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مقتل عامل على يد زوج شقيقه بالقليوبية

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مقتل عامل على يد زوج شقيقه بالقليوبية مقتل عامل على يد زوج شقيقه بالقليوبية

التحرير

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قُتل عامل على يد حداد بالقليوبية، اليوم الإثنين؛ بسبب خلافات عائلية بين القتيل وزوجته.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب إخطارا من مستشفى قليوب العام بوصول جثة "أحمد ع."، 23 سنة، عامل، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر.

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أكدت التحريات وجود خلافات بين القتيل وزوجته، وحدثت مشادة كلامية بينه وزوج شقيقته "حسام ح."، 24 سنة، حداد، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير عليه بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربا.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وحُرر محضر  احاله مدير الأمن إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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التحرير

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