السكة الحديد تنقل 3.3 مليون راكب خلال عيد الأضحى

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قال المهندس رضا أبو هرجة - نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة الحديد، إن الهيئة حققت إنجازًا غير مسبوق خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام، نتيجة تشغيل قطارات إضافية وعربات علاوة وخاصة على خطوط الوجه القبلى.

وأوضح أبو هرجة أن الهيئة لاول مرة خلال اجازة عيد الاضحى هذا العام قامت بنقل حوالى 3.3 مليون راكب بنسبة زيادة حوالى 500 ألف راكب عن العام السابق، وذلك نتيجة قيام الهيئة بتشغيل عدد 146 رحلة قطار إضافى (مكيفه ومميزه)، بالإضافة إلى زيادة عدد 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017 لرحلات الذهاب والعودة.

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واضاف أبو هرجة أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلى بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالاضافة إلى تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء.