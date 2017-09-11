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وزير الصحة يفتتح مستشفى أبو المنجا المركزي بالقليوبية (صور)

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وزير الصحة يفتتح مستشفى أبو المنجا المركزي بالقليوبية (صور) وزير الصحة يفتتح مستشفى أبو المنجا المركزي بالقليوبية (صور)

التحرير

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وصل منذ قليل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إلى محافظة القليوبية، لافتتاح مستشفى أبو المنجا المركزي بحى غرب شبرا الخيمة ومستشفى التأمين الصحي ببنها.

يرافق الوزير فى جولته بالمحافظة اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وعدد من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب.

وزير الصحة بالقليوبية

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وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: إن "مستشفى أبو المنجا تكلف نحو 50 مليون جنيه ويتكون من قسم الاستقبال ومبنى  كامل للطوارئ وغرفتين للعمليات و6 غرف للعناية المركزة و 6 أسرة ملاحظة و 6 حجرات للكشف"، مؤكدًا توفير كافة مستلزمات العمليات والعناية وأدوية الطوارئ والاستقبال وكذا القوى البشرية من الهيكل الإداري اللازم لتشغيل المستشفى.

وزير الصحة بالقليوبية

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التحرير

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