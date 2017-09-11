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التعليم: تسليم الكتب قبل بدء الدراسة (فيديو)

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التعليم: تسليم الكتب قبل بدء الدراسة (فيديو) التعليم: تسليم الكتب قبل بدء الدراسة (فيديو)

التحرير

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قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن القيادة السياسية تسعى لتغيير المنظومة التعليمية، موضحا أن التعييرات ستبدأ العام المقبل دون المساس بمحتوى المنهج.

وأضاف خيري، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، اليوم الإثنين: "الوزارة أجرت استعدادات عديدة للعام الدراسي الجديد، واهتمت بصيانة المباني والمنشآت الدراسية، للاطمئنان على سلامة المنشآت، لتجنب وقوع أي أضرار على الطلاب".

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وتابع: "سيتم تسليم الكتب الدراسية إلى المديريات قبل بدء الدراسة، لتسليمها إلى أولياء الأمور"، موضحا أن نظام الثانوية العامة الجديد سيبدأ 2018 وتستمر 3 سنوات، وسيكون نظام تراكمي بامتحانات مختلفة على مدار العام.

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التحرير

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