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الدولار يرتفع بـ«المركزي».. والبنك العربي يسجل أقل سعر

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الدولار يرتفع بـ«المركزي».. والبنك العربي يسجل أقل سعر الدولار يرتفع بـ«المركزي».. والبنك العربي يسجل أقل سعر

التحرير

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شهدت الدولار اليوم تحركا نحو الارتفاع بالبنك المركزي، مسجلاً 17.71 جنيه للبيع و17.61 جنييه للشراء بزيادة 1 قرش عن التعاملات المسائية له أمس.

وسجل الدولار بالبنك الأهلى وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد أعلى سعر اليوم بـ17.73 للبيع، و17.63 للشراء مقابل الجنيه المصرى.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي بـ17.67 للبيع، و17.57 للشراء.

وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك بلوم ومصرف أبو ظبي الإسلامى وبنك المشرق والبنك المصرى الخليجى 17.72 للبيع، و17.62 للشراء.

العملات الأجنبية:

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وتحركت أسعار باقى العملات الأجنبية اليوم نحو الارتفاع وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى ليسجل اليورو 21.31 للبيع، و21.19 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 23.37 جنيه للبيع، و23.24 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.75 جنيه للبيع، و18.64 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.73 جنيه للبيع، و2.71 جنيه للشراء.

العملات العربية:

استقرت اليوم أسعار العملات العربية وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء.

وسجل الدينار الكويتى نحو 58.83 جنيه للبيع، و58.46 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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