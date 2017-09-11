أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

توقف قطار الصعيد 3 ساعات في البدرشين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توقف قطار الصعيد 3 ساعات في البدرشين

11:32 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

توقف قطار الصعيد 3 ساعات في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، عن سبب توقف قطار (القاهرة - أسوان) لمدة ساعتين و50 دقيقة بمحطة مزغونة بمركز البدرشين.

توصلت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى حدوث عطل فني بجرار القطار رقم 988، وتم تعيين الخدمات اللازمة لتأمين القطار لحين إصلاح الجرار.

واستأنف القطار رحلته عقب استبدال الجرار، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط شخصين بحوزتهما 45 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجهما بالشرقية والجيزة

    أخبار

  • مسلسل "الدم والثأر" عرض مستمر بين عائلتين بالبدرشين.. مقتل 3 أشخاص

    أخبار

  • عطل فني وراء توقف قطار الصعيد لمدة 35 دقيقة في البدرشين

    أخبار

  • مجهولان يقتلان عاملا رميا بالرصاص أخذا بالثأر في البدرشين

    أخبار

إعلان

0624dd7da0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا