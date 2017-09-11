توقف قطار الصعيد 3 ساعات في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، عن سبب توقف قطار (القاهرة - أسوان) لمدة ساعتين و50 دقيقة بمحطة مزغونة بمركز البدرشين.

توصلت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى حدوث عطل فني بجرار القطار رقم 988، وتم تعيين الخدمات اللازمة لتأمين القطار لحين إصلاح الجرار.

واستأنف القطار رحلته عقب استبدال الجرار، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق