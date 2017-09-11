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وزير الصحة يتفقد مستشفى "أبو المنجا" بالقليوبية.. وشكاوى من نقص التجهيزات

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مستشفى "أبو المنجا" بالقليوبية.. وشكاوى من نقص التجهيزات

11:48 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

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بالصور- "الوطنية للصحافة" تعلن إجراءاتها للرد على تقرير "هيومان رايتس

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أعمال التطوير بمستشفى أبو المنجا المركزي بمحافظة القليوبية، قبل افتتاحها رسميا في أكتوبر المقبل.

ورافق الوزير خلال تفقده المستشفى محمود عشماوي محافظ القليوبية، والنائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب.

واشتكي أطباء من نقص التجهيزات الطبية للمستشفى، وطالب الوزير مستشارته ماجدة طنطاوي بتوفير كافة الاحتياجات قبل افتتاح المستشفى رسميا.

وقال الدكتور هشام إسماعيل، مدير المستشفى، إنه تم تطوير قسمي الطوارئ والاستقبال وإضافة 6 أسرة عناية مركزة، وبلغت قيمة الأعمال الإنشائية نحو 30 مليون جنيه، وتم توريد الأجهزة الطبية من مناقصة برلين.

وأكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم افتتاح 12 مستشفى جديدة خلال شهر أكتوبر القادم ضمن الإفتتاحات الرئاسية ، فى إطار حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، من خلال افتتاح مستشفيات جديدة ذات أكواد ومعايير جودة عالمية.

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مصراوي Masrawy

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