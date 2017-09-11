وزير الإسكان: 150 مليار جنيه لتنمية ٣ آلاف فدان بالشراكة مع بالم هيلز

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الاسكان وشركة بالم هيلز لتنفيذ عقد تطوير مدينة على مساحة 3 آلاف فدان بـ 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار جنيه، تستوعب 200 ألف مواطن في 40 ألف وحدة سكنية بكافة المستويات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان في مؤتمر صحفي: "اليوم هو حدث هام لتوقيع اخر عقود الشراكة التي قامت وزارة الاسكان بالاتفاق عليها وتوقيع اتفاقيات مبدئية ومذكرات تفاهم مع القطاع الخاص خلال مؤتمر شرم الشيخ لاقامة مدينة صغيرة في مدينة 6 اكتوبر، والمشروع يقع على امتداد 6 أكتوبر الغربي على طريق الواحات، وهو مشروع تنموي متكامل يشمل السكن الإداري والتجاري بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، لافتا إلى أن الدولة لها نسبة من العائد في المشروع، الذي يقام على مساحة 3 آلاف فدان باستثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه".

وأوضح الوزير: "نسبة الدولة من المشروع تصل إلى 26% تأخذها عن طريق مبالغ نقدية وعينية ونسبة من المبان المقامة بإجمالي 25 مليار جنيه كمبالغ نقدية، وحوالي 420 ألف متر مباني، وهي حصة الدولة من تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع رسالة قوية من الدولة لمشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات خاصة بعد طرح وزارة الاسكان 13 قطعة أرض بنظام الشراكة مع القطاع وتم سحب 117 كراسة خاصة بهذا المشروع".

ومن جانبه، قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، إن الاتفاق الذي تم بين الشركة والدولة رسالة قوية وواضحة على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ومشاركة القطاع في النهضة التنموية للبلاد رغم الاصلاحات الاقتصادية الصعبة، وهو ما يوجد الدور تنموي للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

وأضاف: "المشروع يوظف 300 ألف شاب وشابة كعمالة مباشرة، إضافة الى العمالة غير المباشرة، حيث تم الاتفاق على وجود استشاري هندسي عالمي، وإنشاء مباني سكنية وأفضل مستشفى علاجي على مساحة 25 فدانا، بجانب إنشاء جامعات ومدارس عالمية على مساحة 200 فدان، وأن يكون هناك مسكن ملائم بأقل تكلفة.

ونوه منصور إلى أن سياسات الشركة تتوائم مع خطة الدولة في تنمية المدن من خلال إنشاء مثل هذه المدينة الصغيرة وتوفير كافة الاحتياجات اليومية والشهرية للمواطنين، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 11 سنة، بخلاف فترة ترخيص المشروع والتي تستغرق 18 شهرا.​