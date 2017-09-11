مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : ميانمار "مثال نموذجي للتطهير العرقي"

جنيف- (د ب أ):

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم، الاثنين، إن العملية الأمنية القاتلة التي تشهدها ولاية راخين في ميانمار تهدف على ما يبدو لتخليص الدولة من أقلية الروهينجا المسلمة .

وقال زيد لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن :"الوضع الراهن لم يتسن تقييمه بالكامل بعد، ولكن الوضع يبدو كمثال نموذجي للتطهير العرقي".

وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه أصيب بالفزع من التقارير التي ذكرت أن ميانمار بدأت تزرع ألغاما على حدودها مع بنجلاديش، وأنه من المسموح للاجئين العودة إلى ديارهم فقط إذا قدموا دليلا على جنسيتهم، حتى رغم أن معظم أبناء الروهينجا عديمي الجنسية.

وقال زيد :"هذا الإجراء يشبه حيلة ساخرة تهدف للنقل القسري لأعداد كبيرة من البشر بدون احتمالية لعودتهم".

وفر نحو 270 ألف شخص من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش المجاورة منذ هاجم المدافعون عن حقوق الروهينجا 30 موقعا للشرطة في أواخر الشهر الماضي، ما أثار رد فعل واسع النطاق من جانب الحكومة.

وقال زيد "لقد تلقينا تقارير متعددة وصورا التقطتها الأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وعناصر ميليشيا محلية وهم يحرقون قرى الروهينجا، وأقوال تتفق مع ذلك حول جرائم إعدام خارج نطاق القضاء ، بما فيها إطلاق النار على المدنيين الفارين".

وأضاف أنه حتى قبل الإجراءات الصارمة الحالية، ارتكبت السلطات انتهاكات واسعة النطاق ضد الروهينجا، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية حال وصول الأمر للمحاكمة.

وقال زيد :"أدعو الحكومة في ميانمار لإنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الراهنة"، ووقف التمييز ضد الروهينجا.