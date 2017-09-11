بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة في "أوقاف الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات، في إطار تنشيط العمل الدعوي وتنفيذ توصيات الوزارة بإحكام السيطرة على المساجد والزوايا.

وشملت الحركة نقل الشيخ ماهر عبدالجواد، مدير إدارة أوقاف شرق الإسكندرية، للعمل مدير لإدارة أوقاف الجمرك، ونقل الشيخ إبراهيم شويرب، مدير إدارة أوقاف الجمرك، للعمل مدير لإدارة أوقاف شرق الإسكندرية.

وتضمنت الحركة تكليف أحد شباب الأئمة للعمل كمدير إدارة، حيث تم تكليف الشيخ إبراهيم رمضان سالم بالعمل مديرًا لإدارة أوقاف غرب الإسكندرية.

وقال "العجمي" إن حركة التغيرات بين قيادات الدعوة بالمديرية سيتبعها مرحلة ثالثة قريبًا، حرصًا على مصلحة العمل وللصالح العام وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه أعطى تعليمات محددة لمن شملتهم حركة التنقلات تتمثل في تنفيذ تعليمات الوزارة في الحرص على المنابر وعدم صعود المنبر إلا لمن يصرح له بمعرفة الوزارة، بالإضافة إلى عدم السماح بجمع أية تبرعات تحت أي مسميات.