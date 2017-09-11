أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

11:53 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    60a5125fa4.jpg

  • عرض 2 صورة

    a39c5f2f60.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. رفع 60 طن مخلفات بقرى القوصية في أسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. رفع 60 طن مخلفات بقرى القوصية في أسيوط

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، كمية من المواد غذائية؛ منتهية الصلاحية، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة المديرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بالقبض على "م. أ. الـ" صاحب شركة طحن وغربلة مواد غذائية بدائرة مركز بلبيس؛ لإدارته الشركة بون تراخيص، وحيازته سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وألقي القبض على المتهم وبحيازته 2.5 طن عرقسوس، و1.5 طن كحل حجر، و440 كيلو جرام كسبرة، جميعها منتهية الصلاحية، و750 كيلو جرام قرفة مطحونة، وطن كركدية، و500 كيلو جرام كربونات أمونيوم، جميعها مجهولة المصدر، بإجمالي وزن مضبوطات 6 أطنان و690 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44527 جنح بلبيس لسنة 2017.

كما ألقي القبض على "أ. أ. م" صاحب مصنع مخللات بناحية عزبة "البوصة" بديرب نجم؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص، بحيازته 261 برميل مخلل بلدي، مجهول المصدر والصلاحية، بإجمالي وزن مضبوطات 5 أطنان و220 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20470 جنح ديرب نجم لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط صيدلية غير مرخصة ببني سويف تحوي أدوية تأمين صحي محظور بيعها

    أخبار

  • أهالي يتعدون على مديرية صحة الشرقية بادعاء التقصير في علاج طفلة

    أخبار

  • ضبط أكثر من 50 ألف قطعة حلوى فاسدة بالإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. إعدام 750 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

f68b2c14ab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم