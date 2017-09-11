ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
11:53 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
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الشرقية – فاطمة الديب:
ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، كمية من المواد غذائية؛ منتهية الصلاحية، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة المديرية.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بالقبض على "م. أ. الـ" صاحب شركة طحن وغربلة مواد غذائية بدائرة مركز بلبيس؛ لإدارته الشركة بون تراخيص، وحيازته سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وألقي القبض على المتهم وبحيازته 2.5 طن عرقسوس، و1.5 طن كحل حجر، و440 كيلو جرام كسبرة، جميعها منتهية الصلاحية، و750 كيلو جرام قرفة مطحونة، وطن كركدية، و500 كيلو جرام كربونات أمونيوم، جميعها مجهولة المصدر، بإجمالي وزن مضبوطات 6 أطنان و690 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44527 جنح بلبيس لسنة 2017.
كما ألقي القبض على "أ. أ. م" صاحب مصنع مخللات بناحية عزبة "البوصة" بديرب نجم؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص، بحيازته 261 برميل مخلل بلدي، مجهول المصدر والصلاحية، بإجمالي وزن مضبوطات 5 أطنان و220 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20470 جنح ديرب نجم لسنة 2017.
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