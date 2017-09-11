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لليوم الثاني.. الطلاب الجدد بجامعة المنيا يخضعون للكشف الطبي

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مصراوي Masrawy

لليوم الثاني.. الطلاب الجدد بجامعة المنيا يخضعون للكشف الطبي

11:43 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

لليوم الثاني.. الطلاب الجدد بجامعة المنيا يخضعون للكشف الطبي

جامعة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تواصل جامعة المنيا، لليوم الثاني على التوالي، الكشف الطبي على الطلاب، والذي بدأ أمس الأحد.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إنه تم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب، والتي بدأت أمس الأحد، واستخراج البطاقات الصحية لهم، ووفرت الجامعة وحدات للإدارة الطبية بالكليات مؤهلة بمجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات، إلى جانب تحويل الطلاب للمستشفى الجامعي إذا لزم الأمر.

ولفت رئيس جامعة المنيا، إلى أن الجامعة استحدثت هذا العام نظامًا جديدًا في تسديد الرسوم الدراسية إلكترونيًا من خلال البنوك أو مكاتب البريد وليس عن طريق الكليات.

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