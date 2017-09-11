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إحالة موظفين للنيابة العامة لاتهامهم بإهدار 9 ملايين جنيه في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إحالة موظفين للنيابة العامة لاتهامهم بإهدار 9 ملايين جنيه في سوهاج

11:39 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

إحالة موظفين للنيابة العامة لاتهامهم بإهدار 9 ملايين جنيه في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عدد من الموظفين بإحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة لإهدارهم المال العام، وعدم قيامهم بتحصيل ريع أملاك الدولة منذ عام 1992 وحتى تاريخه، وهو ما تسبب في إهدار 9.5 مليون جنيه، متأخرات واجب سدادها لصالح المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع إحدى الجهات الرقابية، وجرى تشكيل لجنة لفحص وحصر متأخرات أملاك الدولة بالوحدة المحلية للوقوف على مدى قيام المسئولين بتحصيل ريع أملاك الدولة من عدمه، وتبين للجنة بعد الفحص وحصر المتأخرات التي بلغت 9.5 مليون جنيه، أن المسئولين بالوحدة المحلية لم يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ، ما يعد إهدارًا للمال العام.

وأوضح "عبدالمنعم" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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