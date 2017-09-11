صيانة وتركيب 150 كشاف ليد لإنارة الطرق بقرى المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الانتهاء من صيانة وتركيب 150 كشافًا كهربائيًا ليد لإنارة الطرق بقرى المنيا، منها تركيب 50 كشافًا ليد بقريتي صفط الشرقية، وقرية بهدال، وصيانة 100 كشاف بقرى الوحدة المحلية.

وأوضح تقرير عن الجهود التي بذلتها الوحدة المحلية خلال شهر أغسطس الماضي، تنظيم الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات على حرم الطريق العام بالتعاون مع شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير 35 محضر إشغال ونظافة، وإزالة 125 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية صفط الشرقية وقرية بهدال وتلة، خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

كما تم الانتهاء من توصيل خط صرف صحي لشارع "أنور عبدالمجيد" بقرية تلة بطول 250 مترًا بمشاركة الأهالي وشركة مياه الشرب وديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على توصيل الصرف الصحي وعمل الخطوط الرئيسية بقرية صفط الشرقية.