أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة

11:20 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 9 صورة

    d7ffe1f689.jpg

  • عرض 9 صورة

    1c3a238c35.jpg

  • عرض 9 صورة

    c6815fcc12.jpg

  • عرض 9 صورة

    8a48076a94.jpg

  • عرض 9 صورة

    2e38ff1d16.jpg

  • عرض 9 صورة

    a3cfbd9b58.jpg

  • عرض 9 صورة

    df0acbd4c8.jpg

  • عرض 9 صورة

    08e3491787.jpg

  • عرض 9 صورة

    478139dd37.jpg

إعادة الألبوم

8 صور ترصد آثار معركة العمليات الخاصة داخل

الألبوم التالى

8 صور ترصد آثار معركة العمليات الخاصة داخل "وكر" أرض اللواء

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

شنَّ ضباط الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة السيارات على الطرق السريعة.

وحرص "الأشقر" على تفقد الخدمات المرورية بعددٍ من المحاور والطرق الرئيسية، صباح اليوم، موجها بتكثيف حملات الرادار الثابتة والمتحركة، والكشف عن الدراجات البخارية غير مرخصة، وضبط متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

يأتي ذلك إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 873 مخالفة السير دون رخصة قيادة، ضبط 43 دراجة نارية، و18 سائقا ثُبت تعاطيهم للمواد المخدرة، 8 حالات بلطجة، 37 سيارة مخالفة لنظام الجمارك، وإعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور: كثافات بالمنيل وأكتوبر وصلاح سالم وزراعي بنها

    أخبار

  • حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد عدد من الميادين عقب صلاة الجمعة

    أخبار

  • النشرة المرورية.. كثافات مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة

    أخبار

إعلان

abf60ea647.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم