بالصور.. مدير المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة
بالصور.. مدير المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة
11:20 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
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8 صور ترصد آثار معركة العمليات الخاصة داخل "وكر" أرض اللواء
كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:
شنَّ ضباط الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة السيارات على الطرق السريعة.
وحرص "الأشقر" على تفقد الخدمات المرورية بعددٍ من المحاور والطرق الرئيسية، صباح اليوم، موجها بتكثيف حملات الرادار الثابتة والمتحركة، والكشف عن الدراجات البخارية غير مرخصة، وضبط متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
يأتي ذلك إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 873 مخالفة السير دون رخصة قيادة، ضبط 43 دراجة نارية، و18 سائقا ثُبت تعاطيهم للمواد المخدرة، 8 حالات بلطجة، 37 سيارة مخالفة لنظام الجمارك، وإعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها.
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