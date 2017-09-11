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وزير الآثار يغادر إلى باريس للاحتفال بمعبد أبو سمبل

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار يغادر إلى باريس للاحتفال بمعبد أبو سمبل

11:25 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الآثار يغادر إلى باريس للاحتفال بمعبد أبو سمبل

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار

كتب – طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في الاحتفال الذي تقيمه السفارة المصرية بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل بأسوان.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الآثار على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس من استراحة كبار الزوار بالمطار.

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