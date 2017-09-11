وزير الآثار يغادر إلى باريس للاحتفال بمعبد أبو سمبل
وزير الآثار يغادر إلى باريس للاحتفال بمعبد أبو سمبل
11:25 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
كتب – طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في الاحتفال الذي تقيمه السفارة المصرية بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل بأسوان.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الآثار على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس من استراحة كبار الزوار بالمطار.
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