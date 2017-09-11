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بدء اجتماع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب للرد على "هيومن رايتس"

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مصراوي Masrawy

بدء اجتماع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب للرد على "هيومن رايتس"

11:24 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- أحمد علي: 

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش عن حالة حقوق الإنسان في .

ويشارك في الاجتماع، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونائب وزير الخارجية ليلي بهاء الدين، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة الصريه لحقوق الإنسان، وداليا زيادة، لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووضع تصور للرد على المعلومات المغلوطة.​

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