بدء اجتماع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب للرد على "هيومن رايتس"

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

ويشارك في الاجتماع، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونائب وزير الخارجية ليلي بهاء الدين، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة الصريه لحقوق الإنسان، وداليا زيادة، لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووضع تصور للرد على المعلومات المغلوطة.​