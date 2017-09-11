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مصرع مزارع صدمه قطار في السويس

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مصراوي Masrawy

مصرع مزارع صدمه قطار في السويس

11:28 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصرع مزارع صدمه قطار في السويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي مزارع في السويس مصرعه، صدمه قطار خط سكة حديد "السويس – الإسماعيلية"، أثناء عبوره مزلقان غير شرعي، ونقل إسعاف السويس جثة المتوفى إلى مستشفى السويس العام.

وتلقى اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية في السويس، اليوم الإثنين، إخطارًا بالحادث، وتبين أن مزارع يدعى "عبدالعزيز علي" كان يعبر الطريق مزلقان غير شرعي، بقرية البطراوي، التابعة لدائرة قسم الجناين، مستقلًا دراجة نارية، وتزامن ذلك مع عبور القطار، وحاول المجني عليه الإسراع، إلا أن القطار أدركه فلقي حتفه.

وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة.

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