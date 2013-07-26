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الخارجية الإثيوبية: السودان يمد مهلة غلق الأنابيب لجوبا حتى 22 أغسطس

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الخارجية الإثيوبية: السودان يمد مهلة غلق الأنابيب لجوبا حتى 22 أغسطس الخارجية الإثيوبية: السودان يمد مهلة غلق الأنابيب لجوبا حتى 22 أغسطس

قال وزير الخارجية الإثيوبى، تادروس إدهانوم، إن السودان "وافق على تمديد المهلة الخاصة بإغلاق الخط الناقل لنفط الجنوب حتى 22 أغسطس بدلا من السابع من ذات الشهر".

وأضاف تادروس، فى تصريحات صحفية، فى ختام زيارته، بجانب الوسيط الأفريقى ثابو أمبيكى، للخرطوم، أن "الزيارة كانت مثمرة وسننتقل إلى جوبا لتكملة ما بدأناه".

ولم يصدر تعقيب رسمى من السودان حول الأمر، وأمهلت الخرطوم، جوبا، 60 يومًا، لوقف الدعم الذى تقول إنها تقدمه لمتمردين يحاربونها على الحدود أو إغلاق الخط الناقل لنفطها.

وكان الوسيط الأفريقى ثابو أمبيكى قد طلب من الرئيس السودانى عمر البشير، أمس، تمديد مهلته لجوبا الخاصة بإغلاق الخط الناقل لنفطها عبر أراضى بلاده، والمقرر لها أن تنتهى فى السابع من أغسطس المقبل.

وقال أمبيكى، فى تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس البشير بالخرطوم، أمس، إنه بحث مع الأخير قضية المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين، واتهامات الخرطوم لجوبا بدعم المتمردين؛ حيث سبق أن شكل الاتحاد الأفريقى لجنتين لحل القضيتين، بحسب مراسل الأناضول.

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