هذا ما سيحدث لبشرتك عند المبالغة بوضع "المكياج"

(د ب أ)

حذرت مجلة "فرويندين" الألمانية من المبالغة في وضع المكياج نظراً لأن هذا لا يجعل المظهر متكلفاً فحسب، بل يؤذي البشرة أيضاً.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت أنه كلما زاد معدل وضع المكياج ولمس البشرة، ارتفع خطر ظهور تجاعيد صغيرة، خاصة في المنطقة المحيطة بالعين، لكون البشرة نحيفة للغاية في هذه المنطقة.

كما يتسبب وضع الكثير من المكياج في انسداد المسام، مما يؤدي إلى تهيج البشرة وظهور البثور والشوائب. لذا ينبغي إزالة المكياج ليلاً بشكل جيد، لكي تنفتح المسام مجدداً. وينبغي أيضا التخلي عن المكياج في أحد الأيام، وذلك لإتاحة الفرصة للبشرة لتجديد خلاياها.

وإلى جانب تنظيف الوجه، ينبغي أيضاً تنظيف أدوات المكياج بانتظام، نظراً لأنه من الممكن أن تتراكم البكتيريا على الأدوات، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى.