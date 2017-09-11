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لقاء وزير الإسكان في صباحك مصري بعد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الإسكان وإحدي شركات التعمير الكبري

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