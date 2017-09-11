مصراوي ينشر نتيجة التحويل الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية والمعادلة
مصراوي ينشر نتيجة التحويل الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية والمعادلة
11:14 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
كتب-محمد قاسم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتيجة التحويل الإلكتروني وتقليل الاغتراب لطلاب الشهادات العربية المعادلة.
ودعت الوزارة الطلاب للحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني (https://tansik.egypt.gov.eg/application/).
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن نهاية أغسطس الماضي، تيجة التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية المعادلة حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين بلغ 9978 طالباً من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 11619 طالباً. وفتحت الوزارة، باب التحويل لتقليل الاغتراب بداية سبتمبر الجاري.
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