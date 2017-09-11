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أمور عن زوجك تجنبي التحدث عنها نهائيًا

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مصراوي Masrawy

أمور عن زوجك تجنبي التحدث عنها نهائيًا

12:20 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

أمور عن زوجك تجنبي التحدث عنها نهائيًا

أمور عن زوجك تجنبي التحدث عنها نهائيًا

كتب - هشام عواض:

الخوض في بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية مع الآخرين وإفشاء الأسرار، من أكثر الأشياء التي تسبب المشاكل بين الزوجين، وذلك لأن لا يحق للآخرين أن يعلموا هذه الأسرار إلا في حالات نادرة بهدف التدخل الإيجابي لمساعدة الزوجين في حل مشاكلهما.

وهناك أمور معينة على الزوجة أن تبتعد عن التحدث فيها، حتى تحافظ على الخصوصية، وبحسب موقع "FamilyShare"، فهذه الأمور هي:

- التحدث عن زوجك بشكل سيء أمام الناس
ربما تتحدث الزوجة بقصد أو دون قصد عن زوجها بالسوء أمام صديقاتها أو الجيران أو أسرتها، وهذا أمر غير جيد، لأنه يزيد الأمور سوءً ويفتح مجالاً للآخرين للتدخل غير السليم في الشئون الخاصة للزوجين. لهذا حاولي تجنب الحديث عن مساوئه أمام الآخرين، وأن تساعدي زوجك على التخلص من صفاته السلبية عبر النصح والتصرفات الإيجابية.

- التحدث عن العلاقة الزوجية أمام الآخرين
العلاقة الزوجية لها قداستها وخصوصيتها التي لا يجب أن يعلم عن تفاصيلها الآخرين، أو عن المشاكل التي تعصف بهذه العلاقة، إن كانت قادرة على حلها بنفسها. وإن لم تستطع حل هذه المشاكل يمكنها اللجوء إلى شخص حكيم قادر على مساعدتك.

- المبالغة في إشراك الأهل في المشاكل
في بعض الحالات تنشأ مشاكل مع الزوج وقد تمتد إلى أهله، لذا على المرأة أن تمتنع عن الخوض في هذه المشاكل أمام الآخرين وأن لا تسمح لأهلها بأن يتدخلوا في المشاكل بشكل أكثر من اللازم حتى لا تزيد المشكلة وتتعقد، وإذا كنت تكن الاحترام والحب لزوجها، يجب أن لا تتحدث بالسوء عن عائلته، وتسعى جاهدة لخلق جو ودي مع جميع أفراد عائلته لأن ذلك سينعكس إيجابًا على علاقتها معه.

 

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مصراوي Masrawy

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