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«الجبلاية»: تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة مستحيل

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«الجبلاية»: تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة مستحيل «الجبلاية»: تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة مستحيل

التحرير

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قال محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إنه من الصعب بل مستحيل تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، بعد خروج قانون الرياضة الجديد إلى النور وبدء العمل به منذ فترة، مشيرا إلى أن القانون الجديد قلص صلاحيات وزير الرياضة.

وأضاف الماشطة، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قبل بتقليص صلاحياته في القانون الجديد، وذلك لتغيير مفاهيم الرياضة في وهو أمر يحسب للوزير.

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وأوضح الماشطة أن الاتحاد يسير في الطرق القانونية للحفاظ على حقه وحق الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الوزير الآن لا يملك أي سلطات لتنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن الجبلاية لن تختصم اللجنة الأوليمبية وستلجأ لمركز التسوية والتحكيم.

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التحرير

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