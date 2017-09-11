عبد الفتاح يعترف بوجود أخطاء تحكيمية ويكشف عن الطلب المرفوض للأندية

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اعترف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بوجود أخطاء تحكيمية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن الاعتراف بالخطأ واجب، مشيرًا إلى أن مستوى التحكيم في الجولة الأولى كان جيدا باستثناء لقاء الأهلي والجيش.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن اللجنة قامت خلال الفترة الأخيرة بتعويض اغتزال بعض الحكام الكبار بحكام صغار السن، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن لا يحالف التوفيق هؤلاء الحكام.

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وأوضح عبد الفتاح، أن مباراة الأهلي والجيش لم تكن في الأساس مباراة صعبة، لكن كل ما في الأمر أن التوفيق غاب عن الحكم خلال اللقاء، مشيرا إلى أن اللقاء الذي أحدث أزمة كبيرة في الموسم الماضي كان جهاد جريشة أفضل حكم في القارة، لكن في هذا اليوم غاب التوفيق عنه.

وأردف رئيس لجنة الحكام، إن هناك بعض الأندية طالبت باستبعاد حكام معينين من إدارة مبارياتهم في الدوري الممتاز، لافتا إلى أنه رفض هذا الأمر بشدة، علاوة على أنه أسند إدارة مباريات هذه الأندية للحكام الذين طلبت الأندية استبعادهم.

وأكد رئيس لجنة الحكام أنه لن يسمح لأحد بالتدخل في عمل اللجنة مشددا على أن اللجنة مستقلة وتعمل بكل شفافية.