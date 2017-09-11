سر غياب صالح جمعة وموعد سفر مروان وإصابة متعب.. عبد الحفيظ يتحدث

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السب في غياب صالح جمعة عن مران اللاعبين الغائبين عن لقاء الجيش صباح أمس الأحد، كان بسبب أداء اللاعب للامتحانات.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن صالح كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللاعب غاب عن المران لأداء الامتحانات دون إبلاغ الجهاز، وهو ما استوجب تطبيق اللائحة عليه وتغريمه ماليا.

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وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن مروان محسن، مهاجم الفريق، سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، للخضوع لفحص طبي أخير، قبل عودته للمران الجماعي، موضحًا أن حالة مروان جيدة واللاعب قام بتنفيذ البرنامج التأهيلي بشكل جيد.

وأتم عبد الحفيظ، أن عماد متعب، مهاجم الفريق، عانى من نزلة معنوية تسببت في غيابه عن لقاء الجيش، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل المباراة الودية أمام الجونة مساء اليوم الإثنين.