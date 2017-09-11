بالصور.. رفع 60 طن مخلفات بقرى القوصية في أسيوط
بالصور.. رفع 60 طن مخلفات بقرى القوصية في أسيوط
11:16 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
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أسيوط – أسامة صديق:
قال هوايدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، لـ"مصراوي"، إنه تم رفع نحو 60 طنا من المخلفات بالوحدة المحلية ببني قرة، اليوم الإثنين، وأشارت إلى أن العمل مستمر لتطبيق منظومة النظافة الجديدة داخل مركز ومدينة القوصية.
وكان محمد عبدالغني محمود، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، أشرف على أعمال الحملة المكبرة لرفع مخلفات المباني والقمامة الواقعة بقرية بني قرة، بالطرق المؤديىة لقرية الشيخ عون وجميع مداخل القرية ومدخل قرية بوق من ناحية بلوط التابعة للوحدة المحلية ببني قرة.
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