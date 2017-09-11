أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع 60 طن مخلفات بقرى القوصية في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع 60 طن مخلفات بقرى القوصية في أسيوط

11:16 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    cab4af11aa.jpg

  • عرض 8 صورة

    206e82f55a.jpg

  • عرض 8 صورة

    7cb4e01d54.jpg

  • عرض 8 صورة

    a392fd58df.jpg

  • عرض 8 صورة

    ea3e311b70.jpg

  • عرض 8 صورة

    0740424ebb.jpg

  • عرض 8 صورة

    7e29dfdbed.jpg

  • عرض 8 صورة

    12c966a746.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. الإسكندرية تجري ثاني محاكاة مفاجئة للسيول استعداد للشتاء

الألبوم التالى

بالصور.. الإسكندرية تجري ثاني محاكاة مفاجئة للسيول استعداد للشتاء

أسيوط – أسامة صديق:

قال هوايدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، لـ"مصراوي"، إنه تم رفع نحو 60 طنا من المخلفات بالوحدة المحلية ببني قرة، اليوم الإثنين، وأشارت إلى أن العمل مستمر لتطبيق منظومة النظافة الجديدة داخل مركز ومدينة القوصية.

وكان محمد عبدالغني محمود، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، أشرف على أعمال الحملة المكبرة لرفع مخلفات المباني والقمامة الواقعة بقرية بني قرة، بالطرق المؤديىة لقرية الشيخ عون وجميع مداخل القرية ومدخل قرية بوق من ناحية بلوط التابعة للوحدة المحلية ببني قرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد اعترافها.. كيف ذبحت أم رضيعتها في أسيوط؟

    أخبار

  • غدا.. قطع مياه الشرب عن "الغنايم" بأسيوط لمدة 7 ساعات

    أخبار

  • بالصور.. رفع القمامة بمحيط مدارس "الغنايم" في أسيوط

    أخبار

  • العبّارات النهرية "الحكومية" و"الخاصة".. سباق غير متكافئ بـ"نيل أسيوط"

    أخبار

إعلان

dcaa8da369.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا