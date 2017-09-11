القبض على هارب من 3 قضايا بحيازته 100 جرام "هيروين" الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، يفيد بضبط "أحمد. ص. الـ. م" 21 عامًا، عاطل، مُقيم بكفر صقر؛ سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة"، و"سلاح" آخرهم القضية رقم 3015 جنح كفر صقر لسنة 2015، بحيازته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و100 جرام "هيروين".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.