أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على هارب من 3 قضايا بحيازته 100 جرام "هيروين" الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على هارب من 3 قضايا بحيازته 100 جرام "هيروين" الشرقية

10:59 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، يفيد بضبط "أحمد. ص. الـ. م" 21 عامًا، عاطل، مُقيم بكفر صقر؛ سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة"، و"سلاح" آخرهم القضية رقم 3015 جنح كفر صقر لسنة 2015، بحيازته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و100 جرام "هيروين".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 10 قطع سلاح والقبض على حائزيها في حملة أمنية بقنا

    أخبار

  • قاتل صديقه بالبحيرة يكشف كواليس الجريمة: "الخيانة السبب"

    أخبار

  • "مباحث الغربية" تكشف غموض وفاة سيدة داخل "عشة" بسمنود

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصّص في تقطيع السيارات المسروقة بالشرقية (صور)

    أخبار

إعلان

d976d1f2b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا