قبل ضربة البداية.. أبرز الأرقام القياسية لدور المجموعات بـ«الشامبيونزليج»

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تعود عجلة دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج) للدوران من جديد غدًا الثلاثاء، من خلال بدء أول مباريات دور المجموعات لموسم 2017- 2018 حيث يسعى 31 فريقًا لخلافة ريال مدريد في حمل الكأس ذات الأذنين.

وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أبرز الأرقام القياسية الخاصة بدور المجموعات في السطور التالية كالأتي:

اللاعبون

يمتلك حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالي إيكر كاسياس الرقم القياسي كأكثر اللاعبين ظهورًا في هذا الدور وذلك في 87 مباراة، كما يعد أكثر اللاعبين ظهورًا في دور المجموعات في 19 موسمًا.

كما يمتلك نجم برشلونة ليونيل ميسي الرقم القياسي كأفضل هداف لهذا الدور برصيد 57 هدفًا بمعدل هدف في كل مباراة وذلك بعد أن خاض 57 مباراة في دور المجموعات.

وبدوره يحمل لويس أدريانو الرقام القياسي لأكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، وذلك بعد أن سجل 5 أهداف في فوز شاختار على باتي بوريسوف 7-0 في أكتوبر من عام 2014.

أما أكثر لاعب سجل أهداف في دور المجموعات في موسم واحد فهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن سجل مع ريال مدريد 11 هدفًا في موسم 2015- 2016.

الأندية

يعد ريال مدريد وبرشلونة وبورتو أكثر من شاركوا في ذلك الدور في 22 مناسبة سابقة.

وتمكنت 5 أندية فقط من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من قبل وهي ميلان (1992- 1993) وباريس سان جيرمان (1994- 1995) وسبارتاك موسكو (199- 1996) وبرشلونة (2002- 2003) وريال مدريد (2011- 2012 و 2014- 2015).

كما فشلت الأندية في تحقيق أي نقاط في دور المجموعات في 19 مناسبة سابقة آخرها دينمو زغرب وكلوب بروج الموسم الماضي.

ويمتلك بروسيا دورتموند أفضل سجل تهديفي في موسم واحد في دور المجموعات برصيد 21 هدفًا وذلك الموسم الماضي، بينما فشلت 3 أندية من قبل في تسجيل أي هدف في ذلك الدور وذلك عبر ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2004- 2005 وماكابي حيفا في موسم 2009- 2010 ودينمو زغرب الموسم الماضي.

أما أكثر الفرق التي استقبلت شباكها أهداف في دور المجموعات خلال موسم واحد هي باتي بوريسوف في موسم 2014- 2015 وليجيا وارسو الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا.

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السرعة

سجل جوناس أسرع هدف في تاريخ دور المجموعات بعد 10,96 ثانية في فوز فالنسيا على باير ليفركوزن 3-1 في شهر نوفمبر من عام 2011، أما أسرع هدف عكسي فكان بعد دقيقتين و9 ثواني عبر إينيجو مارتينيز في فوز مانشستر يونايتد على ريال سوسيداد بهدف نظيف في أكتوبر من عام 2013.

وبدوره يمتلك بافيتمبي جوميز الرقم القياسي لأسرع هاتريك في غضون 8 دقائق في فوز ليون على دينمو زغرب 7-1 في ديسمبر من عام 2011.

العمر

يعد سيليستين بابايارو أصغر لاعب شارك في دور المجموعات وذلك بعمر 16 عامًا و87 يومًا وذلك في تعادل فريقه أندرلخت مع ستيوا بوخارست 1-1 في نوفمبر من عام 1994.

أما أصغر لاعب سجل في دور المجموعات هو بيتر أوفوري وذلك في خسارة فريقه أولمبياكوس من روزنبرج 5-1 في أكتوبر من عام 1997، بعمر 17 عامًا و195 يومًا.

أما أكبر لاعب يشارك في دور المجموعات هو ماركو بالوتا بمشاركته بعمر 43 عامًا و253 يومًا في خسارة فريقه لاتسيو أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في ديسمبر من عام 2007، أما أكبر من سجل في دور المجموعات فهو نجم روما فرانشيسكو توتي بعمر 38 عامًا و59 يومًا وذلك في تعادل روما مع سيسكا موسكو 1-1 في نوفمبر من عام 2014.

المباريات

شهدت مباراة بروسيا دورتموند وليجيا وارسو الموسم الماضي أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة وذلك بعد فوز الفريق الألماني بنتيجة 8-4.

أمام أكبر فارق في الأهداف فكان في فوز ليفربول على بشكتاش 8-0 في عام 2007 وفوز ريال مدريد على مالمو بنفس النتيجة في عام 2015.

أمام أكبر تعادل فكان من نصيب يوفنتوس وهامبورج بنتيجة 4-4 في عام 200 وباير ليفركوزن وروما بنفس النتيجة في عام 2015.