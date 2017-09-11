فينجر يكشف عن سر اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد

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أشار المدرب الفرنسي، آرسين فينجر، إلى عدم محاولته من قبل الرحيل عن آرسنال من أجل تدريب مانشستر يونايتد، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس".

ويتولي فينجر تدريب آرسنال لعقدين من الزمان، إلا أنه وفقًا لرئيس مانشستر يونايتد السابق مارتن إدواردز، كان المدرب الفرنسي قريبًا من ترك المدفعجية من أجل الشياطين الحمر.

وأوضح إدواردز في مذكراته أن السير أليكس فيرجسون كان قد قرر الاعتزال بنهاية موسم 2001- 2002، وكان إدواردز يضع فينجر كخيار أول لخلافته.

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ومن ثم تراجع فيرجسون عن فكرة الاعتزال ووقع عقد جديد مع النادي، ليخرج إدواردز ويؤكد على أنه التقي بفينجر بالفعل لمناقشة دوره مع الفريق وأبدى المدرب الفرنسي حينها حماسًا كبيرًا لتدريب اليونايتد على حد قوله.

وعلق فينجر عقب فوز آرسنال الأخير في الدوري على بورنموث على هذا الأمر، قائلًا إنه رجل يفضل السرية وسيكشف في يوم من الأيام عن كافة الاتصالات التي حدثت معه طوال مسيرته التدريبية مع آرسنال.

وأضاف فينجر، أنه لم يسعى يومًا لتدريب مانشستر يونايتد نظرًا لشعوره الدائم بالسعادة مع المدفعجية، كما كانت الجماهير سعيدة معه للغاية.