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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد

11:05 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد

كتب- محمد الصاوي:
لقى شخص مصرعه، اليوم الاثنين، وأصيب اثنين أخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بشارع الاتوستراد.

كانت غرفه عمليات المرور بالقاهرة، تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بشارع الأتوستراد، أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2أخرين.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتسيير الكثافات المرورية، ونقل المصابين بالتنسيق مع الإسعاف .

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مصراوي Masrawy

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