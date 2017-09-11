حركة المرور: كثافات بالمنيل وأكتوبر وصلاح سالم وزراعي بنها

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الاثنين، كثافات متحركة للسيارات على معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور، ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وظهرت تكدسات بالطريق الزراعي للمتجه الى مطلع بنها، وأعلى كوبري أكتوبر للمتجه من الوصلة المعلقة بمدينة نصر والمتجه إلى رمسيس الجيزة المعدني، وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة، والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم وفيصل والجامعة بالجيزة.

وشهد شارع القصر العيني بدءً من كورنيش النيل المتجه إلى ميدان التحرير، وعبدالمنعم رياض سيولة مرورية.

وتباطئت حركة السير اعلى الدائري نتيجة احتراق سيارة ملاكي وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم بسبب حركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجدة اعلي محور العروبة ويفضل توجه سائقي السيارات إلى محور النصر أتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران.

وانتظمت حركة السيارات بمحور الثورة المتجه لطريق السويس الصحراوي و مصر الجديدة، والأمر لنفق الأزهر و مناطق وسط المدينة .

وتباطئت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال المتجه من مصر الجديدة، ومدينة نصر وصولا الى وسط المدينة.

وظهرت كثافات مرورية بمحور كورنيش النيل أمام القادم من المعادي من مطلع الملك الصالح وأثر النبي حتى بداية القصر العيني وأمام معهد الأورام بالكورنيش.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.