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«كيا» تكشف عن نموذج سياراتها المستقبلية في فرانكفورت

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«كيا» تكشف عن نموذج سياراتها المستقبلية في فرانكفورت «كيا» تكشف عن نموذج سياراتها المستقبلية في فرانكفورت

التحرير

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تعكف شركة "كيا" الكورية، على وضع اللمسات الأخيرة قبل الكشف عن مفهومها الاختباري الجديد في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي سيبدأ أولى فعالياته في 14 سبتمبر الجاري.

وبحسب موقع "ذا موتور ريبورت"، فإن النموذج الاختباري الجديد سيحمل إشارة إلى إمكانات الشركة الكورية التي تنوي أن تكون أساسًا لصناعتها في المستقبل، مع إضافة التحديثات التقنية اللازمة لذلك.

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وتشير بعض التقارير العالمية إلى أن النسخة الجديدة من المفهوم الاختباري سيكون بداية انطلاق للنسخة الرياضية من "كيا سييد GT”، والتي تحمل سمات فنية وشكلية للجيل الجديد من سيارات الشركة الكورية.

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