زيادة: «هيومان رايتس» تدعم الإرهاب.. ومعندناش تعذيب في السجون (فيديو)

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قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمة هيومان رايتس غير قانونية رغم الترويج الإعلامي لها في أمريكا، لكنها كيان غير شرعي وليست مسجلة وفق قانون الجمعيات داخل أمريكا.

وأضافت زيادة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الإثنين: "كل ما تتناوله هذه المنظمة يصعب حدوثه خاصة في هذه الفترة، فمن المستحيل أن يتم التعذيب في السجون الآن، فمصر تخطت عهد المعتقلين منذ فترة طويلة".

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وتابعت: "ما تصدره هذه المنظمة يعلن أجندتها الخاصة للعالم كله، تم إعطاء هيومان رايتس ووتش أكبر من حجمها وعلينا سحب الصفة الاستشارية من مثل هذه المنظمات، التي تتحدث باسم حقوق الإنسان، وتهاجم الدول رغم أنها الأكثر دعمًا للإرهاب".