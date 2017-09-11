اليوم.. السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنرال جوزيف فوتل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

كان السيسي استقبل، أمس الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، وفد المجلس الوطني للكنائس الأمريكية، وناقش معه مكافحة الأفكار المتطرفة في العالم للقضاء على الإرهاب، وإدانة كل أشكال العنف الذي يتعرض له الإنسان في كل مكان بالعالم، بصرف النظر عن دينه ولونه وجنسه وانتماءاته.

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يذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، صرح بأن مصر أهم شركاء أمريكا في المنطقة، مشيرا إلى أن رؤيتهم في القيادة المركزية هي المساعدة في تعزيز استقرار المنطقة وازدهارها من خلال الإدارة الرشيدة الفعالة، وتحسين الوضع الأمني، والتعاون الإقليمي، وتوجيه وتمكين التعاون العسكري مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.