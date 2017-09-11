شكري: مصر ساهمت في تدريب 7 آلاف شخص من قوات حفظ السلام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعتبر الدولة السابعة على مستوى العالم مشاركة في حفظ السلام، موضحا أن مصر ساهمت في تدريب حوالي 17 ألف شخص، بينهم 7 آلاف شخص من قوات حفظ السلام.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام، بالقاهرة.

شاهد أيضا

وذكر شكري أن مصر تعمل على حفظ السلام، في ظل التحديات التي تواجهها من تخريب منظمات وجماعات إجرامية، داعيا لحفظ السلام عبر تشكيل لجان خاصة ومتابعة المراجعات العالمية، خاصة لإقرار السلام في إفريقيا.



وأشار إلى تنظيم مصر حوار مفتوح لتحسين المهام الموكلة لقوات لحفظ السلام، مضيفا أن مصر عملت مع الأمم المتحدة على تحقيق السلام في المنطقة وسط النزاعات.

ولفت إلى أن إدارة النزاعات تجمدها ولا تحلها، وهو تحدٍ كبير يواجه المنطقة العربية، في ظل عدم وجود حل سياسي لتلك النزاعات.