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مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

10:57 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قُتل عامل في مشاجرة مع اثنين بقليوب، بسبب وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب بتلقيه بلاغًا من مستشفى قليوب العام، بوصول "أحمد عبدالنور فتحي محمد" 23 عامًا، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال وسؤال كل من "آمال ثابت عبدالعزيز علي" 43 عامًا، والدة المتوفى، ربة منزل و"عبدالرحمن عبدالنور فتحي محمد" 21 عامًا، شقيق المتوفى، عامل قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى، وكلًا من "حسام حسين محمد عبدالرازق" 24 عامًا، زوج شقيقة زوجة المتوفى، حداد مسلح، و"إبراهيم محمد إبراهيم حسين" 21 عامًا، شقيق المشكو في حقه الأول من الأم، عامل، بسبب وجود خلافات بين المجني عليه، وزوجته تطورت لمشاجرة قام خلالها المشكو في حقه الأول بالاعتداء على المتوفى بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربين.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشد المتهم الأول عن السلاح المستخدم في الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19028 جنح مركز قليوب لسنة 2017م، وجاري العرض على النيابة.

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