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إحالة طبيب و6 من التمريض بمستشفى قـفط التعليمي للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة طبيب و6 من التمريض بمستشفى قـفط التعليمي للتحقيق

10:46 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

إحالة طبيب و6 من التمريض بمستشفى قـفط التعليمي للتحقيق

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمستشفى قـفط الت

قنا-عبدالرحمن القرشي:

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، تحويل طبيب و6 من طاقم التمريض بمستشفى قـفط التعليمي، للنيابة الإدارية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ قنا لمستشفى قـفط التعليمي للاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وانضباط العاملين بالمستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد المحافظ، أن الجولات المفاجئة على المستشفيات مستمرة لمتابعة سير العمل والتأكد من تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مقصر في عمله.

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