إحالة طبيب و6 من التمريض بمستشفى قـفط التعليمي للتحقيق
إحالة طبيب و6 من التمريض بمستشفى قـفط التعليمي للتحقيق
10:46 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمستشفى قـفط الت
قنا-عبدالرحمن القرشي:
قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، تحويل طبيب و6 من طاقم التمريض بمستشفى قـفط التعليمي، للنيابة الإدارية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ قنا لمستشفى قـفط التعليمي للاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وانضباط العاملين بالمستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد المحافظ، أن الجولات المفاجئة على المستشفيات مستمرة لمتابعة سير العمل والتأكد من تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مقصر في عمله.
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