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القبض على عاطل بحيازته 250 جرام "هيروين" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته 250 جرام "هيروين" في الشرقية

10:32 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. ع. ع" 25 عامًا، مُقيم بقرية كفر "إكياد" التابعة لمركز بلبيس، سبق اتهامه في قضيتين سرقة، بحيازته بندقية خرطوش، وطلقتين لذات العيار، و250 جرامًا من مسحوق "الهيروين" المُخدر.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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