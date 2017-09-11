ضبط 10 قطع سلاح والقبض على حائزيها في حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية خلال 24 ساعة الأخيرة؛ ضبطت خلالها 10 قطع أسلحة نارية متنوعة وألقت القبض على حائزيها، وضبط 24 قضية تموين وتنفيذ 17 حكم قرار إزالة، والقبض على تاجر مواد مخدرة بحيازته 40 قرصًا من مخدر "التامول".

وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط "مسعود. ح. إ" 24 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نجع حمادي، وبحيازته رشاش جرينوف، و"مريد. س. خ. م" 50 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية آلية، و"بادي. ش. م. أ" 50 عامًا، مزارع ومقيم مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية آلية.

وألقت الحملة القبض على "أحمد. ف. ح" 27 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"علي. ك. أ" وشهرته "آدهم" 23 عامًا، عاطل، والمدعو "محمد. ك. أ" وشهرته "شعيب" 19 عامًا، عاطل، ومقيمان مركز فرشوط، وبحيازتهما 2 بندقية آلية، وعدد من الطلقات، و"محمد. ج. ع" 35 عامًا، مزارع، ومقيم مركز دشنا بحيازته، بندقية آلية، و"هيثم. أ. ع" 20 عامًا، عامل، ومقيم مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية خرطوش تركي الصنع، و"كريم. ع. ا" 28 عامًا، عامل، ومقيم مركز قنا، وبحيازته بندقية خرطوش تركية الصنع، و"سعدي. س" 43 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نقادة، وبحيازته بندقية خرطوش.

وتحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.