إصابة 8 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بأسوان

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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين، بين سيارتي نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان- إدفو" بمركز إدفو شمال أسوان.

كان مدير أمن محافظة أسوان اللواء فتح الله حسني، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي أمام قرية الكرابلة بمركز إدفو، فانتقلت على الفور القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أدفو العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.